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Дубли Бафлина и Уилера принесли «Виннипегу» победу в матче с «Нэшвиллом»
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Дубли Бафлина и Уилера принесли «Виннипегу» победу в матче с «Нэшвиллом» 

Чемпионат.com 55 минут назад
В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предаторз», одержав волевую победу со счётом 7:4 (0:3, 4:0, 3:1). Хозяевам удалось отыграться со счёта 0:3 после первого периода, забросив 4 безответные шайбы во втором игровом отрезке.
По 3 балла за результативность в составе победителей записали на свой счёт Блейк Уилер (2+1), Дастин Бафлин (2+1) и Пол Штястны (1+2). По 2 очка в составе «Нэшвилла» набрали Филип Форсберг (1+1), Пи Кей Суббэн (1+1) и Райан Джохансен (0+2).
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».
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