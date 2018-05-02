Дубли Бафлина и Уилера принесли «Виннипегу» победу в матче с «Нэшвиллом»

В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предаторз», одержав волевую победу со счётом 7:4 (0:3, 4:0, 3:1). Хозяевам удалось отыграться со счёта 0:3 после первого периода, забросив 4 безответные шайбы во втором игровом отрезке.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».