Ещё
Игорь Семшов: «Хотел бы тренировать „Барселону“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Семшов: «Хотел бы тренировать „Барселону“ 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу «ЛетМиСпик» признался, что хотел бы тренировать «Барселону». Также он отметил, что ему интересно поработать с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардьолой.
— Назовите клуб мечты, который хотели бы тренировать?
— «Барселона» (смеется). А как по-другому? Тот клуб, который будет во мне востребован, как в главном тренере, тот я и хочу тренировать.
— Условия важны?
— Финансовые? Для меня — точно, нет. Важно, чтобы игроки в срок получали зарплату и были сосредоточены на футболе. Если игрок сосредоточен на игре, то и тренер может с него требовать. Только на любви к футболу долго не протянешь, у всех семьи.
— В какой структуре хочется поработать?
— Тут даже не в структуре дело. Хочется поработать с тем специалистом, чье виденье футбола тебе импонирует. Мне нравятся Клопп и Гвардьола.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сидибе вернулся к тренировкам Продление контракта с Моутинью породило конфликт внутри "Монако" Юрген Клопп: "Милнер мог бы играть за сборную Англии, но сам решил этого не делать"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение