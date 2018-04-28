Игорь Семшов: «Хотел бы тренировать „Барселону“

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу «ЛетМиСпик» признался, что хотел бы тренировать «Барселону». Также он отметил, что ему интересно поработать с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардьолой.

— Назовите клуб мечты, который хотели бы тренировать?

— «Барселона» (смеется). А как по-другому? Тот клуб, который будет во мне востребован, как в главном тренере, тот я и хочу тренировать.

— Условия важны?

— Финансовые? Для меня — точно, нет. Важно, чтобы игроки в срок получали зарплату и были сосредоточены на футболе. Если игрок сосредоточен на игре, то и тренер может с него требовать. Только на любви к футболу долго не протянешь, у всех семьи.

— В какой структуре хочется поработать?

— Тут даже не в структуре дело. Хочется поработать с тем специалистом, чье виденье футбола тебе импонирует. Мне нравятся Клопп и Гвардьола.