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В составе комитетов ЗС ПК произошли изменения
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В составе комитетов ЗС ПК произошли изменения 

Primpress 48 минут назад
Фото: Primpress
В составе двух комитетов Законодательного Собрания Приморского края произошли изменения, сообщает PRIMPRESS.
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