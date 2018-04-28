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В составе комитетов ЗС ПК произошли изменения
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В составе комитетов ЗС ПК произошли изменения
Primpress
48 минут назад
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Primpress
В составе двух комитетов Законодательного Собрания Приморского края произошли изменения, сообщает PRIMPRESS.
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