Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал Милнера лидером команды

Об этом сообщает «Советский спорт».

"Очевидно, что Милнер всегда мог играть за сборную Англии. Но он сам решил больше не делать этого.

Не знаю играл бы ли он так, как сейчас, уезжая на игры сборной, потому что он использовал международные перерывы для восстановления. У него было три недели без футбола в течение всего сезона. Это имеет огромное значение.

Милнер выступает на действительно высоком уровне. Он полностью понимает стиль игры в полузащите, а также является большим лидером в раздевалке и на поле", — приводит слова Клоппа The Independent

Ранее Милнер стал рекордсменом по количеству результативных передач в одном розыгрыше Лиги чемпионов.