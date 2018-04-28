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Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал Милнера лидером команды
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Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал Милнера лидером команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
"Очевидно, что Милнер всегда мог играть за сборную Англии. Но он сам решил больше не делать этого.
Не знаю играл бы ли он так, как сейчас, уезжая на игры сборной, потому что он использовал международные перерывы для восстановления. У него было три недели без футбола в течение всего сезона. Это имеет огромное значение.
Милнер выступает на действительно высоком уровне. Он полностью понимает стиль игры в полузащите, а также является большим лидером в раздевалке и на поле", — приводит слова Клоппа The Independent.
Ранее Милнер стал рекордсменом по количеству результативных передач в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
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