Юрген Клопп: «Милнер мог бы играть за сборную Англии, но сам решил этого не делать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что полузащитник команды Джеймс Милнер мог бы приносить пользу сборной Англии. Тем не менее, сам футболист ранее принял решение завершить международную карьеру.

— Милнер всегда мог играть за Англию, это было очевидно, — цитирует Independent Клоппа. — Но он сам решил больше не делать этого. Мы не знаем играл бы ли он так, как сейчас, уезжая на игры сборной, потому что он использовал международные перерывы для восстановления. У него было три недели без футбола в течение всего сезона. Это имеет огромное значение. Он выступает на действительно высоком уровне. Он полностью понимает стиль игры в полузащите, а также является большим лидером в раздевалке и на поле.