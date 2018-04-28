«Виннипег» на выезде обыграл «Нэшвилл» и открыл счет в серии 

«Виннипег Джетс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в первом матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Дубль в составе победителей оформил Марк Шайфли, еще по голу забили Брэндон Танев и Пол Штястны. За «Предаторз» отличился Кевин Фиала, Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 47 бросков по своим воротам. Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 12 минут 32 секунды.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипега». Второй матч состоится также на площадке «Нэшвилла» 30 апреля.