«Виннипег» на выезде обыграл «Нэшвилл» и открыл счет в серии

«Виннипег Джетс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в первом матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Виннипега». Второй матч состоится также на площадке «Нэшвилла» 30 апреля.