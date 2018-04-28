Тренер «Ньюкасла» Бенитес рассказал о карьере Джеррард в качестве тренера

"Джеррард был фантастическим игроком. У него есть потенциал, как у тренера. Речь идет только о том, как он справляется с давлением, но и о других качествах, поэтому я думаю, что он преуспеет на этом поприще.

Его понимание игры — это хорошо. Он работал с разными специалистами, поэтому обладает большим количеством знаний, что важно", — цитирует The Guardian Бенитеса.