Тренер «Ньюкасла» Бенитес рассказал о карьере Джеррард в качестве тренера 

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард может возглавить «Рейнджерс». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Джеррард был фантастическим игроком. У него есть потенциал, как у тренера. Речь идет только о том, как он справляется с давлением, но и о других качествах, поэтому я думаю, что он преуспеет на этом поприще.
Его понимание игры — это хорошо. Он работал с разными специалистами, поэтому обладает большим количеством знаний, что важно", — цитирует The Guardian Бенитеса.
Ранее сообщалось, что президент шведского клуба Дэйв Кинг уже связался с бывшим полузащитником сборной Англии, чтобы обсудить детали контракта.