Энергетики СГК помогли подготовить Рубцовск к Дню Победы

Сотрудники Сибирской генерирующей компании в Рубцовске в преддверии Дня Победы организовали несколько субботников в привокзальном сквере города и провели восстановительные работы на мемориальном комплексе, посвященном 21-му гвардейскому стрелковому полку.

Помимо уборки сухой листвы и мусора, энергетики покрасили скамейки, обрезали кустарники и спилили обломанные ветки деревьев, а также приняли участие в реставрации мемориала. Сотрудники ремонтного цеха заштукатурили и покрасили бордюр памятника, а также восстановили разрушенные бордюры в пешеходной части сквера, скамейки, урны.

«Это место знаковое. Отсюда люди сотнями уходили на фронт, здесь же находится мемориал памяти, и здесь же празднуют День Великой Победы, — говорит директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов. — Когда нас попросили помочь отремонтировать только бордюр мы поняли, что одним бордюром здесь не обойтись. Поэтому решили комплексно навести порядок. Надеемся, что рубцовчане будут и дальше поддерживать здесь чистоту».

В уборке привокзального парка приняли участие полсотни сотрудников подразделения СГК в Рубцовске. Они израсходовали более 30 литров краски, собрали и утилизировали сотню мешков с мусором.

Помимо этого, энергетики помогли подготовить к майским праздникам Сквер Победы, который находится в северной части Рубцовска: убрали мусор, спилили ветхие деревья и выкорчевали засохшие кустарники.

«СГК — социально-ответственная компания. Для нас важно не только хорошо выполнять свою основную работу, но и участвовать в жизни городов присутствия. «Рубцовск — не исключение», — говорит Олег Семеньков, заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК. — Сквер Победы, например, не только излюбленное место отдыха горожан, но отличная площадка для занятий спортом и проведения матчей в командных играх. Мы сами, подразделениями, играем здесь в футбол, волейбол, баскетбол».

В планах у энергетиков провести субботник на Южной тепловой станции, а также выйти на прилегающую территорию и убрать улицу Красную. Помимо этого, продолжается уборка на территории около наземных тепловых сетей СГК.