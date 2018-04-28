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Руслан Нигматуллин: Рано называть «Локомотив» чемпионом
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Руслан Нигматуллин: Рано называть «Локомотив» чемпионом 

Советский спорт 1 час назад
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин — о предстоящем матче «Краснодар» — «Локомотив», который состоится в рамках 28-го тура чемпионата России.
— Команда сейчас находится в достаточно комфортной ситуации для завоевания титула, но история знает примеры, когда лидеры упускали чемпионство, имея и куда более солидный отрыв от преследователей, — заявил Нигматуллин в интервью «Известиямс». — Поэтому рано называть «Локомотив» чемпионом. Думаю, игра с «Краснодаром» станет непростым испытанием для него.
Напомним, матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится в понедельник, 30 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
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