Руслан Нигматуллин: Рано называть «Локомотив» чемпионом

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин — о предстоящем матче «Краснодар» — «Локомотив», который состоится в рамках 28-го тура чемпионата России.

— Команда сейчас находится в достаточно комфортной ситуации для завоевания титула, но история знает примеры, когда лидеры упускали чемпионство, имея и куда более солидный отрыв от преследователей, — заявил Нигматуллин в интервью «Известиямс». — Поэтому рано называть «Локомотив» чемпионом. Думаю, игра с «Краснодаром» станет непростым испытанием для него.

Напомним, матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится в понедельник, 30 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.