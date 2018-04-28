Движение трамваев и троллейбусов ограничено в Нижнем Новгороде 28 апреля

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, с 05.00 до 23.00 сокращен путь следования троллейбусов маршрутов №№10 и 25 до остановочного пункта «Тоннель Московский вокзал».

Кроме того, с 13.00 до 23.00 закроют движение трамвайных маршрутов №№1, 3 и 21.

Изменения в транспортной схеме вводятся в связи с проведением на «Стадионе Нижний Новгород» тестовых мероприятий, в рамках которых состоится матч 35-го тура Футбольной национальной лиги между нижегородским «Олимпийцем» и клубом «Ротор-Волгоград».

Ранее сообщалось, что несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде 28 апреля.