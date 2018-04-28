Андрей Кириленко: В серии ЦСКА — «Химки» мне хотелось увидеть пятую игру

— Сразу хочу сказать, что это была самая сильная серия в этом плей-офф Евролиги, — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. — И, безусловно, лучшая за долгие годы между российскими клубами во всех турнирах.

Снимаю шляпу перед «Химками». Они во всех матчах показали зрелый, сильный баскетбол. На мой взгляд, обеим командам такая серия пойдет на пользу. «Химки» выросли очень серьезно только на этих четырех играх.

ЦСКА, как мне кажется, в этой серии повезло. Повезло в том, что ему достались такие сильные «Химки». Плохо, что одна команда должна вылететь. Считаю, что «Химки» своей игрой заслужили участие в «Финале четырех». Но и ЦСКА получил прекрасную игровую практику. Только в таких тяжелых играх закаляется характер, и команда становится лучше. Такая борьба обязательно поможет в «Финале четырех».

Что касается результата, то мне, конечно, хотелось увидеть пятую игру. И «Химки» сделали для этого все. Считаю, что последнее решение было ужасным. Не знаю точно, что там произошло. Не знаю, чем руководствовался судья, когда остановил игру. Была ли это его ошибка или ошибка судейского столика. Но, на мой взгляд, останавливать атаку в такой момент неправильно.

Очень обидно за «Химки» — они должны были выиграть этот матч. Хотелось бы, чтоб подобных ситуаций не было. Получилось, что ключевой эпизод лишил одну из команд победы. Жаль, что в последнее время в Евролиге нередко случаются судейские ошибки.