Г. Никитин: Нижний Новгород достоит клуба, который будет заметен в Европе 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после матча 35-го тура ФНЛ «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград» (1:0) поделился впечатлениями от нового стадиона «Нижний Новгород», который был построен к предстоящему чемпионату мира по футболу.
«Если ставить общий диагноз, то все службы прошли проверку. Тестовые мероприятия не выявили никаких критических, нерешаемых проблем. У нас очень ветреный город, ветреная точка, но о проблемах с ветровой защитой ничего сказать не могу. Я ничего не заметил, будем собирать мнения. Может, у кого-то какие-то нарекания и возникли.
Когда будет команда под стать стадиону? Спортивные результаты зависят от многих факторов. Будем ставить перед собой максимальные задачи. Безусловно, город-миллионник достоит клуба, который будет играть не только в РФПЛ, но будет заметен и на Европейском континенте. Мы всё для этого сделаем. Залог успеха — наличие хорошего стадиона. Благодаря чемпионату мира мы имеем эту арену.
Мы готовы рассматривать план развития нашего клуба, в случае если это будет обосновано целями, в том числе спортивными результатами. В таком случае мы будем рассматривать увеличение финансирования. Сегодня мы добились победы, но в этом сезоне клуб выступает не так, как нам хотелось бы. Будем работать над стратегией развития, перемены в клубе нужны», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.