Г. Никитин: Нижний Новгород достоит клуба, который будет заметен в Европе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после матча 35-го тура ФНЛ «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград» (1:0) поделился впечатлениями от нового стадиона «Нижний Новгород», который был построен к предстоящему чемпионату мира по футболу.

«Если ставить общий диагноз, то все службы прошли проверку. Тестовые мероприятия не выявили никаких критических, нерешаемых проблем. У нас очень ветреный город, ветреная точка, но о проблемах с ветровой защитой ничего сказать не могу. Я ничего не заметил, будем собирать мнения. Может, у кого-то какие-то нарекания и возникли.

Когда будет команда под стать стадиону? Спортивные результаты зависят от многих факторов. Будем ставить перед собой максимальные задачи. Безусловно, город-миллионник достоит клуба, который будет играть не только в РФПЛ, но будет заметен и на Европейском континенте. Мы всё для этого сделаем. Залог успеха — наличие хорошего стадиона. Благодаря чемпионату мира мы имеем эту арену.