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Глеб Никитин посетит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород»
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Глеб Никитин посетит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
28 апреля на стадионе «Нижний Новгород» пройдет второй тестовый матч — на поле сойдутся ФК «Олимпиец» и ФК «Ротор-Волгоград». Планируется, что на 45-тысячную арену придут 25 тысяч болельщиков, в том числе — глава региона Глеб Никитин.
Сообщается, что пускать болельщиков на стадион начнут в 16.00, за два часа до стартового свистка.
«Любителей футбола ждет концертно-развлекательная программа на территории перед стадионом — выступление танцевальных коллективов, аттракционы с футбольной тематикой и другие активности», — рассказали в пресс-службе администрации.
Для того, чтобы добраться на стадион, владельцам билетов рекомендуют воспользоваться автобусами-шаттлами. На них можно уехать и после матча.
Вся необходимая информация о транспортных изменениях размещена по ссылке.
Напомним, посетители матча ФК «Олимпиец» — ФК «Ротор-Волгоград» смогут узнать обо всем происходящем вокруг «Стадиона Нижний Новгород» и на нем самом из канала оперативного информирования стадиона.
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