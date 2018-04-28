Глеб Никитин посетит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород»

28 апреля на стадионе «Нижний Новгород» пройдет второй тестовый матч — на поле сойдутся ФК «Олимпиец» и ФК «Ротор-Волгоград». Планируется, что на 45-тысячную арену придут 25 тысяч болельщиков, в том числе — глава региона Глеб Никитин

Сообщается, что пускать болельщиков на стадион начнут в 16.00, за два часа до стартового свистка.

«Любителей футбола ждет концертно-развлекательная программа на территории перед стадионом — выступление танцевальных коллективов, аттракционы с футбольной тематикой и другие активности», — рассказали в пресс-службе администрации.

Для того, чтобы добраться на стадион, владельцам билетов рекомендуют воспользоваться автобусами-шаттлами. На них можно уехать и после матча.

Вся необходимая информация о транспортных изменениях размещена по ссылке.

Напомним, посетители матча ФК «Олимпиец» — ФК «Ротор-Волгоград» смогут узнать обо всем происходящем вокруг «Стадиона Нижний Новгород» и на нем самом из канала оперативного информирования стадиона.