Тест: разбираетесь ли вы в модном этикете

Наш тест только с виду кажется простым, хотя мы и приводим в нем повседневные примеры. Но на самом деле даже по вашим практически механическим действиям (манере носить сумку определенным образом или привычке застегивать жакет) знатоки модного этикета (а в нашем случае это маэстро высокой моды) могут многое сказать. Конечно, вы можете возразить, мол, не существует канонического свода правил. Да, это так. Тем не менее, согласитесь, полностью игнорировать мнение уважаемых кутюрье недальновидно. «Летидор» предлагает вам проверить себя на предмет знаний в области стиля. Поехали! Фото: Shutterstock.com Пройдите другие тесты: Тест: узнайте, как зовут вашего внутреннего ребенка Тест: какая вы картина из художественной галереи Тест: на какой алкогольный напиток вы похожи Тест: на какой десерт вы похожи Тест: какая вы планета Солнечной системы Тест: какая вы мама на родительском собрании Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!