Нападающий «Ванкувера» Течера был удален за празднование гола 

Нападающий «Ванкувера Уайткэпс» Кристиан Течера был удален с поля за празднование гола в матче регулярного чемпионата MLS против «Реал Солт-Лейк». Об этом сообщает «Советский спорт».
Уругваец реализовал пенальти на 75-й минуте встречи, а во время празднования гола снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку.
Для футболиста это было уже второе предупреждение, после которого последовало удаление с поля.
Ранее полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо ногой разбил табло, которое используется для замены игроков во время матча 33-то тура чемпионата Испании.