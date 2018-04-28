Нападающий «Ванкувера» Течера был удален за празднование гола

Нападающий «Ванкувера Уайткэпс» Кристиан Течера был удален с поля за празднование гола в матче регулярного чемпионата MLS против «Реал Солт-Лейк». Об этом сообщает «Советский спорт».

Уругваец реализовал пенальти на 75-й минуте встречи, а во время празднования гола снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку.

Для футболиста это было уже второе предупреждение, после которого последовало удаление с поля.