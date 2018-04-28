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Нападающий «Ванкувера» Течера был удален за празднование гола
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Нападающий «Ванкувера» Течера был удален за празднование гола 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Ванкувера Уайткэпс» Кристиан Течера был удален с поля за празднование гола в матче регулярного чемпионата MLS против «Реал Солт-Лейк». Об этом сообщает «Советский спорт».
Уругваец реализовал пенальти на 75-й минуте встречи, а во время празднования гола снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку.
Для футболиста это было уже второе предупреждение, после которого последовало удаление с поля.
Ранее полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо ногой разбил табло, которое используется для замены игроков во время матча 33-то тура чемпионата Испании.
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