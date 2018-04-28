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На Юго-Западе Москвы прошли состязания по гиревому спорту
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На Юго-Западе Москвы прошли состязания по гиревому спорту 

Твоя Газета 40 минут назад
Фото: Твоя Газета
Во дворце игровых видов спорта «Содружество» завершились окружные соревнования по гиревому спорту, в котором за звание чемпиона боролись как спортсмены, так и спортсменки.
В весовой категории свыше 68 килограмм победила Юлия Молчанова из Теплого Стана. Среди более легких девушек развернулась непростая борьба. Юлия Минаева из того же Теплого Стана смогла поднять гирю 29 раз. Девушка отметила, что поднятие тяжестей для нее — «классическое» упражнение, помогающее поддерживать хорошую форму. Интересно, что обе спортсменки тренируются в молодежном центре спорта и досуга «Спутник».
Елена Кайкова толкнула снаряд 30 раз. Но этот результат жительнице Черемушек позволил занять лишь второе место. Настоящее чудо случилось, когда упражнение делать начала Дарья Наумова, защищающая честь района Зюзино. Судьи отсчитывали подъемы, при всяком новом десятке раскрывая рты все шире и шире: 30… 60… 100… 180… Итоговый результат: 251 раз за 10 минут. И это при том, что девушка модельной внешности не отличается очень уж крепким сложением.
Чемпионка ЮЗАО раскрыла свой секрет: к соревнованиям она целенаправленно готовилась два месяца, постепенно наращивая нагрузки. А помог ей тренер Владислав Митяшкин— известный мастер по гиревому спорту, воспитавший немало атлетов на столичном Юго-Западе.
В районном зачете третье место заняла сборная Гагаринского района. Вторыми стали атлеты из Академического района, а звание чемпиона досталось спортсменам из Теплого Стана.
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