Apple работает на AR/VR очками с разрешением 16K на 2 глаза

Apple работает на AR/VR очками с разрешением 16K на 2 глазаНи для кого не секрет, что Apple работает над собственными очками дополненной реальности. Об этом уже не первый год ходят соответствующие слухи.

Оказывается, они будут сильно выделяться на фоне конкурентов. По данным CNET, купертиновцы работают над смарт-очками, в которых установлен 8K-дисплей для каждого глаза. В общей сложности, 16K.

Но это ещё не всё. Устройство будет работать автономно от iPhone и Mac. Предполагается, что аксессуар будет выпущен в 2020 году. Правда, проект пока носит лишь временный характер, поэтому может быть приостановлен в любой момент.

Мы уже 2 года подряд видим слухи о том, что Apple работает над очками дополненной реальности. Это явно должно говорить о чем-то.

Как минимум, о том, что проект реально имеет место быть. Но он все равно может закрыться в любой момент. Было бы интересно увидеть AR-очки от Apple.

Давайте пока пофантазируем. Сколько может стоить такой продвинутый аксессуар? Ведь это будут очки, внешнее похожие на обычные. $300? $400? Делитесь мнением в комментариях.