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Apple работает над мощным шлемом виртуальной и дополненной реальности
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Apple работает над мощным шлемом виртуальной и дополненной реальности 

Ferra.ru 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Компания Apple готовит к выпуску мощный шлем, который поддерживает работу как с виртуальной, так и дополненной реальностью. Об этом рассказало издание CNET со ссылкой на источники-инсайдеры.
Шлем под кодовым названием T288 получит по дисплею с разрешением 8K под каждый глаз и сможет работать без необходимости подключения к смартфону или компьютеру.
Вместо этого шлем будет подключаться к специальной станции по беспроводному интерфейсу WiGig. Станция базируется на кастомном 5-нанометровом процессоре Apple, более мощном, чем все существующие в настоящий момент аналоги. Станция напоминает десктоп, но не является настоящим Mac-компьютером. Устанавливать дополнительные сенсоры и камеры в комнате не потребуется, всё необходимое оборудование встроено в шлем и станцию.
Выпуск шлем Apple ожидается в 2020 году. Но CNET отмечает, что сейчас разработка находится на ранних стадиях и планы могут измениться или даже отмениться.
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