«Челси» встретится с «Суонси» на «Либерти»

«Суонси» — «Челси»

Стадион: «Либерти»

Аутсайдер АПЛ «Суонси» в матче 36 тура встретится с «Челси». Уоманда Антонио Конте все еще ведет борьбу с «Тоттенхэмом» за попадание в Лигу чемпионов, однако отставание в пять очков за четыре игры (у обеих команд есть матч в запасе) отыграть невероятно сложно. Если сравнить календарь, то у «аристократов» и вовсе шансов нет. После «Суонси» команду Конте ждёт битва с «Ливерпулем», мерсисайдцы могут настраиваться на Лигу чемпионов и в чемпионате не оказывать должного сопротивления, однако этот матч в любом случае не станет легкой прогулкой. Дарить принципиальному сопернику три очка никто не будет. Также «Челси» ожидают матчи с «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом». «Тоттенхэм» также сыграет с «сороками», помимо этого он встретится с «Уотфордом», стоящим на вылет «Вест Бромвичем» и «Лестером». Грозных соперников нет, поэтому «Тоттенхэм» обязан брать свои очки и попадать в Лигу чемпионов, оставив «Челси» на пятой позиции, откуда «аристократов» уже никто не сдвинет.

"Суонси" находится в опасной близости к подвалу турнирной таблице. Валлийский клуб на четыре очка опережает находящиеся в зоне вылета «Саутгемптон» и «Сток Сити». От основных конкурентов их отличает хорошая игра на своем поле в последних играх. «Суонси» не проигрывает дома со второго января, за это время команда успела выиграть на «Либерти» у «Арсенала», «Ливерпуля», «Бернли», «Вест Хэма» и сыграть вничью с «Эвертоном». В это же время «Саутгемптон» не побеждает с 3 февраля, а «Сток Сити» — с 20 января.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 34 матча: 16 побед «Челси», 11 ничьих, 7 — у «Суонси».

Матч первого круга завершился победой «Челси» 1:0.

В двух последних играх на «Либерти» «Челси» не побеждал.

"Суонси" не проигрывает на своем поле в пяти последних матчах.

Ориентировочные составы:

"Суонси": Фабьянски, Ньютон, Ван дер Хорн, Моусон, Олссон, А. Айю, Ки Сун Йонг, Кинг, Кэролл, Клукас, Д. Айю.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Фабрегас, Эмерсон, Азар, Виллиан, Мората.

Прогноз на матч «Суонси» — «Челси»

Валлийцы должны дать бой команде Конте, у них большая мотивация и хорошая домашняя серия, в ходе которой уже обыграны «Ливерпуль» и «Арсенал». Легко «Челси» точно не будет, «лебеди» могут отобрать очки и лишить лондонский клуб последних шансов на Лигу чемпионов. У гостей не сыграет в этой встрече дисквалифицированный Алонсо и травмированный Давид Луис. «Суонси» не поможет принадлежащий «Челси» Абрахам, а также травмированные Фер и Бони.

Букмекеры предлагают на победу «Челси» коэффициент 1.50, на ничью — 4.50, на «Суонси» — 7.00