Красноярского живодера, бьющего собаку об асфальт, засняли на видео 

Автомобильный видеорегистратор одной из жительниц Красноярска зафиксировал чудовищные кадры. На них неизвестный мужчина во дворе жилого дома по непонятным причинам избивал маленькую собачку головой об асфальт. Часть ролика была опубликована в паблике «Ревизорро Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».
За кадром хозяйка авто рассказывает, что животное в итоге удалось отбить. Девушка сразу выбежала из машины, вступился и еще один посторонний мужчина. Собака осталась жива, но убежала «с открытым ртом» — очевидно, с серьезной травмой челюсти, — а избивавший животное спокойно пошел по своим делам.
Являлся ли неуравновешенный мужчина хозяином пса, и что стало причиной такой жестокости, пока не известно.
В Челябинске арестовали мигранта-нелегала, убившего собаку породы хаски. На вопрос полиции, зачем он это сделал, мужчина ответил, что хотел приготовить из собачьего мяса шашлык.