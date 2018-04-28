Чемпионат России по футболу. 28-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица

В субботу матчем «Арсенал» — «Анжи» откроется программа 28-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.

Тур продлится три дня и завершится в понедельник 30 апреля.

Чемпионат России по футболу 2017/18. 28-й тур. 28-30 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):

28 апреля (суббота)

"Арсенал" — «Анжи»

19:30 «Арсенал» Тула

29 апреля (воскресенье)

14:00 «Звезда» Пермь

16:30 Стадион «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург

"Ростов" — «Тосно»

19:00 «Ростов Арена» Ростов-на-Дону

30 апреля (понедельник)

"Уфа" — «СКА-Хабаровск»

14:00 «Арена Химки» Химки

16:30 «Ахмат Арена» Грозный

"Краснодар" — «Локомотив»

19:00 «Краснодар» Краснодар

Турнирная таблица

Команда

В/Н/П Локомотив

17/6/4 40-17 15/6/6 41-22 Спартак

14/8/5 47-31 Зенит

13/10/4 40-20 Краснодар

14/5/8 42-29 9/9/9 28-30 Арсенал

10/6/11 31-34 8/12/7 31-29 Рубин

9/8/10 31-24 Ахмат

9/7/11 28-34 Динамо

8/9/10 26-29 Ростов

7/10/10 24-26 Амкар

8/7/12 18-28 6/6/15 29-49 Тосно

6/6/15 22-45 СКА-Хабаровск

2/7/18 16-47