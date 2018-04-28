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Чемпионат России по футболу. 28-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица
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Чемпионат России по футболу. 28-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
В субботу матчем «Арсенал» — «Анжи» откроется программа 28-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
Тур продлится три дня и завершится в понедельник 30 апреля.
Чемпионат России по футболу 2017/18. 28-й тур. 28-30 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
28 апреля (суббота)
"Арсенал" — «Анжи»
19:30 «Арсенал» Тула
Cудья — Карасёв Сергей (Москва); ассистенты судьи — Аверьянов Антон (Москва), Калугин Тихон (Москва); резервный судья — Чернов Роман (Москва); инспектор — Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).
29 апреля (воскресенье)
"Амкар" — "Спартак"
14:00 «Звезда» Пермь
Судья — Левников Кирилл (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Семенов Вячеслав (Гатчина), Лебедев Алексей (Санкт-Петербург); резервный судья — Сухой Алексей (Люберцы); инспектор — Баскаков Юрий (Московская область).
"Зенит" — ЦСКА
16:30 Стадион «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург
Cудья — Галимов Роман (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Гаврилин Максим (Владимир), Лунев Алексей (Новосибирск), резервный судья — Лапочкин Сергей (Санкт-Петербург); инспектор — Синер Игорь (Омск).
"Ростов" — «Тосно»
19:00 «Ростов Арена» Ростов-на-Дону
Cудья — Матюнин Алексей (Москва); ассистенты судьи — Назаров Владислав (Ставрополь), Шаламберидзе Константин (Москва); резервный судья — Иванов Сергей (Ростов-на-Дону); инспектор — Жафяров Гаряфий (Москва).
30 апреля (понедельник)
"Уфа" — «СКА-Хабаровск»
11:30 «Нефтяник» Уфа  Cудья — Безбородов Владислав (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Чельцов Дмитрий (Москва), Хатуев Адлан (Грозный); резервный судья — Васильев Станислав (Ижевск); инспектор — Бутенко Андрей (Москва).
"Динамо" — "Рубин"
14:00 «Арена Химки» Химки
Cудья — Мешков Виталий (Дмитров); ассистенты судьи — Богач Николай (Люберцы), Глот Андрей (Ярославль); резервный судья — Турбин Евгений (Дмитров); инспектор — Мартынов Сергей (Москва).
"Ахмат" — "Урал"
16:30 «Ахмат Арена» Грозный
Cудья — Еськов Алексей (Москва); ассистенты судьи — Демешко Игорь (Химки), Сафьян Дмитрий (Москва); резервный судья — Волошин Николай (Смоленск); инспектор — Анохин Сергей (Москва).
"Краснодар" — «Локомотив»
19:00 «Краснодар» Краснодар
Cудья — Вилков Михаил (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Жвакин Дмитрий (Ленинградская область), Колосков Дмитрий (Уфа); резервный судья — Казарцев Василий (Санкт-Петербург); инспектор — Эрзиманов Фейзудин (Московская область).
Турнирная таблица
Команда
В/Н/П  Локомотив
17/6/4  40-17  15/6/6  41-22  Спартак
14/8/5  47-31  Зенит
13/10/4  40-20  Краснодар
14/5/8  42-29  9/9/9  28-30  Арсенал
10/6/11  31-34  8/12/7  31-29  Рубин
9/8/10  31-24  Ахмат
9/7/11  28-34  Динамо
8/9/10  26-29  Ростов
7/10/10  24-26  Амкар
8/7/12  18-28  6/6/15  29-49  Тосно
6/6/15  22-45  СКА-Хабаровск
2/7/18  16-47
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