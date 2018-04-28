Кто не играет в хоккей! Оранжевая машина Шипулина победила в «Матче звезд»

Хоккейная команда «Олимп» во главе с уральским биатлонистом Антоном Шипулиным стала абсолютным победителем в прошедшем накануне «Матче звезд» на арене «Уралец». Олимпийские спортсмены, актеры сериалов и кино и политики устроили ледовое шоу для тысяч зрителей — репортаж «АиФ-Урал»

На протяжении нескольких часов «хоккеисты» боролись за лидерство, устроив на ледовой арене почти настоящий хоккей с драками, буллитами и желанием стать победителем. На арене «Уральца» состоялось четыре матча, где встретились суровые противники: команда свердловских политиков «Титан», команда российских актеров «Комар» и оранжевая машина под капитанством Антона Шипулина «Олимп», состоящая из олимпийских чемпионов.

Уральские политики под предводительством министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта проявили настоящий характер в ледовом противостоянии. Не устояв перед напором «Олимпа» и проиграв в первом матче, чиновники не на шутку разошлись в игре с «комарами» и одержали победу со счетом 3:2.

Эмоции настолько зашкаливали через край, что капитан команды «Комар» Александр Морозов «набросился» на своего тезку, ведущего мероприятия Александра Морозова. Драка получилась на славу и понятно, что была наигранной для развлечения ликующей публики. В любом случае в «Матче звезд» победила дружба.

Все вырученные средства от благотворительного матча пойдут на строительство детских спортивных площадок в Свердловской области. Зрители получили не только хорошее пятничное настроение, но и автографы от известных людей.