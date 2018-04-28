Казанцам подготовили перехватывающие парковки на 7 мая

7 мая, в день матча «Рубин» — «Уфа», территорию вокруг «Казань Арены» перекроют. С 17:00 до 22:00 городские службы испытают так называемую «последнюю милю».

Для казанцев, которые отправятся на игру на своем авто, подготовили перехватывающие парковки. Машину можно будет оставить на парковках «Леруа Мерлен», «Парк Хауса», «Тандема» и Metro Cash & Сarry.

Казанцев все же призывают отказаться от личных авто и добираться до «Казань Арены» общественным транспортом.

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