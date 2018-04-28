Интер — Ювентус: прогноз на ключевой матч Серии А

«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А (28.04.2018, 21:45 мск).

В одном из ключевых матчей всего итальянского чемпионата миланский «Интер» в родных стенах сыграет с туринским «Ювентусом». В Серии А в концовке сезона ведётся максимально плотная борьба как за чемпионский титул, так и за путёвки в Лигу чемпионов, и обе команды для решения своих задач обязаны играть в этом поединке только на победу. Ажиотаж в Милане перед матчем просто огромен, все билеты проданы, и можно не сомневаться, что в этот субботний вечер на «Сан-Сиро» будет очень жарко. Разумеется, явного фаворита в этой встрече нет, но некоторое преимущество букмекеры всё-таки отдают «старой синьоре» — победа гостей оценивается коэффициентом 2.49.

Команда

"Ювентус"

78:20 "Интер"

56:23 "Интер"

Лучано Спаллетти уверяет, что его команда подходит к матчу с действующим чемпионом в максимальной боевой готовности, и с зашкаливающей мотивацией. Кроме того миланцам удалось вовремя вернуть уверенность в собственных силах. В первой половине апреля «Интер» выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, не забив при этом ни одного мяча. Все эти неудачные матчи «нерадзурри» проводили в статусе гостевой команды, сыграв вничью с «Миланом» (0:0) и «Аталантой» (0:0), а между этими матчами проиграв «Торино» (0:1). Но затем последовала более чем уверенная победа дома над «Кальяри» (4:0), а в прошлое воскресение команда Спаллетти более скромно, но всё же уверенно, обыграла в гостях «Кьево» (2:1).

Не сыграет: Роберто Гальярдини (травмирован).

"Ювентус"

Ещё перед позапрошлым туром в чемпионстве «Ювентуса» многие не сомневались, учитывая 6-очковый отрыв команды Массимилиано Аллегри от «Наполи». Но сейчас туринцы уже не называются фаворитами в чемпионской гонке. Сперва «чёрно-белые» неожиданно сыграли вничью в гостевом матче с «Кротоне» (1:1), а в прошлом туре проиграли на своём поле «Наполи» (0:1), показав при этом ужасную игру, стремясь сыграть в нулевую ничью. Да, у «Ювентуса» остаётся одно очко запаса перед неаполитанцами в борьбе за скудетто, но календарь у «старой синьоры» сложнее — кроме выездного матча с «Интером» нужно будет ещё в середине мая заехать в Рим на матч с «Ромой».

Не сыграют: Джорджо Кьеллини, Маттиа де Шильо и Стефано Стураро (травмированы).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени прямые трансляции из Милана начнутся на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Текстовая трансляция матча «Интер» — «Ювентус» будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Интер" уступает «Ювентусу» по статистике личных встреч: +52=47-84, разница мячей — 218:259. В последний раз миланцы выигрывали в домашнем матче Серии А в прошлом сезоне со счётом 2:1, причём туринцы тогда открыли счёт в середине второго тайма, стараниями Лихштайнера, но после этого Икарди и Банега отметились своими точными ударами. В нынешнем сезоне матч в Турине завершился вничью 0:0.

Интересные факты

"Интер" имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=4-0, 13:3);

"Интер" не пропускал в последних пяти матчах на «Сан-Сиро»;

Нападающий «Интера» Икарди является вторым бомбардиром чемпионата — 26 забитых голов. Больше только у форварда «Лацио» Иммобиле (29);

В последних трёх домашних матчах «Интер» не проигрывал «Ювентусу» (+2=1-0, 5:1);

"Ювентус" имеет 2-матчевую безвыигрышную серию. В последний раз 3 матча кряду туринцы не выигрывали в августе-сентябре 2015-го года;

"Ювентус" имеет 15-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах (+13=2-0, 27:6);

"Ювентус" забил 78 голов в чемпионате. Больше только у «Лацио» (83);

"Ювентус" обладает лучшей обороной чемпионата — 20 пропущенных голов;

"Ювентус" не проиграл ни одного первого тайма в выездных матчах чемпионата (+10=7-0, 16:5).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"