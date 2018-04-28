Прогноз на матч Шальке 04 — Боруссия Мёнхенгладбах

Основной интерес в Бундеслиге закрутился, по традиции последних лет, вокруг серебряных медалей. Основной претендент «Шальке 04» дал «осечку» в прошлом туре, повысив интригу в заключительные матчи чемпионата.

Шальке 04 "Шальке 04" вовремя нашли в себе силы на борьбу. Неожиданно уступив «Гамбургу», гельзенкирхенцы вышли максимально собранными на Рурское дерби. Голы Налдо и Коноплянки позволили «королевским синим» набрать три очка в поединке против дортмундской «Боруссии». Очередная расслабленность команды Доменико Тедеско — ничья с главным аутсайдером сезона «Кёльном». Отрыв от дортмундской «Боруссии» два очка, поэтому только положительный результат в поединке с «Гладбахом» позволит «королевским синим» остаться на втором месте.

Боруссия Мёнхенгладбах

Два тура назад «Боруссия» вновь вступила на «чёрную полосу». В поединке против «Баварии» всё складывалось неплохо, пока соперник не включил высокие скорости. В результате, пять пропущенных мячей и разбитые надежды на завоевание даже одного очка. Отыгралась за такой результат «Боруссия» в поединке против «Вольфсбурга», забив в ворота «волков» три безответных мяча. Теоретические шансы у подопечных Дитера Хеккинга на попадание в еврокубки ещё остались, но на практике надо надеяться не удачи конкурентов, а это вряд ли случится.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Шальке 04» — «Боруссия» Мёнхенгладбах пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 28.04.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Шальке 04" — «Боруссия» Мёнхенгладбах +9=5-11. Разница мячей: 33:36.

В матче первого круга команды разошлись миром 1:1.

Интересные факты

— «Боруссия» Мёнхенгладбах играет сериями: 4 игры без побед — 1 победа. Так продолжалось до прошлого тура.

— «Шальке 04» в последних трёх турах сыграл по всем результатам: победа — ничья — поражение.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Каждая команда решает свои задачи. Попадание в Еврокубки или серебряные медали. Ценность той и другой цели велика. И всё же сильнее хозяева, П1 — 1,85.

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