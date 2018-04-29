Прогноз на матч Вердер — Боруссия Дортмунд

Борьба за вторую строчку в Бундеслиге продолжается. Дортмундская «Боруссия» не отпускает от себя «Шальке 04».

Вердер

"Вердер" в крайнем туре не сумел навязать борьбу «Штуттгарту». Подопечные Флориана Кофельдта не справились с волнением и не наладили игру в обороне. В результате, получили две «пробоины». Набранные сегодня очки официально оставят «музыкантов» в Бундеслиге на будущий сезон.

Боруссия Дортмунд

Два тура назад в Рурском дерби «шмели» ничего не смогли противопоставить «Шальке 04». Сначала отметился Евгений Коноплянка , а затем лучший гол прошлого тура забил с розыгрыша штрафного Налдо. Отметим, что в обоих мячах голевую передачу на свой счёт записал Калиджиури. Казалось, что гонка за серебряные медали предрешена, но оступился «Шальке 04». В итоге, «чёрно-жёлтые» являются главными участниками интриги в распределении призовых мест в Бундеслиге.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 29.04.2018 в 19:00. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Вердер" — «Боруссия» Дортмунд: +5=2-16. Разница мячей: 27:48.

В первом круге «Вердер» обыграл «Боруссию» 2:1. В прошлом сезоне в двух встречах дортмундцы были сильнее 4:3 и 2:1.

Интересные факты

— «Боруссия» чередует победы и поражения. При этом забивает только одна из команд: 1:0, 0:6, 3:0, 0:2, 4:0. Настала очередь поражения.

— «Вердер» ведёт безвыигрышную серию, насчитывающую три матча.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Встреча будет достаточно тяжёлой для дортмундцев, но они просто обязаны цепляться за шансы, которые им представляет «Шальке 04». И в этой игре поставим на заведомого лидера, П2 — 1,95.

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