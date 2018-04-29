Ещё
Прогноз на матч Вердер — Боруссия Дортмунд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Вердер — Боруссия Дортмунд 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Борьба за вторую строчку в Бундеслиге продолжается. Дортмундская «Боруссия» не отпускает от себя «Шальке 04».
Вердер
"Вердер" в крайнем туре не сумел навязать борьбу «Штуттгарту». Подопечные Флориана Кофельдта не справились с волнением и не наладили игру в обороне. В результате, получили две «пробоины». Набранные сегодня очки официально оставят «музыкантов» в Бундеслиге на будущий сезон.
Боруссия Дортмунд
Два тура назад в Рурском дерби «шмели» ничего не смогли противопоставить «Шальке 04». Сначала отметился Евгений Коноплянка, а затем лучший гол прошлого тура забил с розыгрыша штрафного Налдо. Отметим, что в обоих мячах голевую передачу на свой счёт записал Калиджиури. Казалось, что гонка за серебряные медали предрешена, но оступился «Шальке 04». В итоге, «чёрно-жёлтые» являются главными участниками интриги в распределении призовых мест в Бундеслиге.
Где смотреть матч
Прямая трансляция матча «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 29.04.2018 в 19:00. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.
Статистика личных встреч
"Вердер" — «Боруссия» Дортмунд: +5=2-16. Разница мячей: 27:48.
В первом круге «Вердер» обыграл «Боруссию» 2:1. В прошлом сезоне в двух встречах дортмундцы были сильнее 4:3 и 2:1.
Интересные факты
— «Боруссия» чередует победы и поражения. При этом забивает только одна из команд: 1:0, 0:6, 3:0, 0:2, 4:0. Настала очередь поражения.
— «Вердер» ведёт безвыигрышную серию, насчитывающую три матча.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Встреча будет достаточно тяжёлой для дортмундцев, но они просто обязаны цепляться за шансы, которые им представляет «Шальке 04». И в этой игре поставим на заведомого лидера, П2 — 1,95.
Ваш прогноз
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Краснодар" готов заплатить 8 млн евро за Миранчука Чалханоглу сыграет с "Болоньей" "Арсенал" Тула - "Анжи": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS26
«В целях безопасности»: ФБР допросило Емельяненко8
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение