Салливан: надеемся, что НХЛ в какой-то момент что-то решит по поводу Уилсона

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал действия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Форвард «столичных» нанёс тяжёлые травмы Заку Астону-Ризу, а в предыдущем матче ударил в голову Брайана Дюмулина.

«Мы потеряли парня из-за очередного удара в голову, у него сотрясение мозга и сломанная челюсть, которую придётся оперировать. Мы всё-таки надеемся, что в какой-то момент лига что-то по этому поводу сделает», — сказал Салливан.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.