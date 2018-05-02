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Салливан: надеемся, что НХЛ в какой-то момент что-то решит по поводу Уилсона
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Салливан: надеемся, что НХЛ в какой-то момент что-то решит по поводу Уилсона 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал действия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Форвард «столичных» нанёс тяжёлые травмы Заку Астону-Ризу, а в предыдущем матче ударил в голову Брайана Дюмулина.
«Мы потеряли парня из-за очередного удара в голову, у него сотрясение мозга и сломанная челюсть, которую придётся оперировать. Мы всё-таки надеемся, что в какой-то момент лига что-то по этому поводу сделает», — сказал Салливан.
Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.
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