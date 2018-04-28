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Евпатория будет праздновать Первомай три дня
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Евпатория будет праздновать Первомай три дня 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Евпатории мероприятия по случаю Праздника весны и труда будут проходить три дня — с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Так, в воскресенье состоится Республиканский турнир по волейболу среди женских команд. Он начнется в 10.00 в зале средней школы №16. Затем, в 11.00, во Дворце спорта проведут Кубок Евпатории по пара-каратэ и синкекусинкай «Моя жизнь — каратэ».
А вечером, в 17.00, на набережной им. Горького откроется культурно-общественный проект «Творческая миля».
В пресс-службе добавили, что 30 апреля в сквере им. Ленина (на площадке у фонтана) состоится музыкально-развлекательная программа «Весна, улыбки и цветы». Ее готовят центр детского и юношеского творчества «Ровесник» и театр — студия кукол «Марионетки». Начнется мероприятие в 15.00.
Непосредственно 1 мая пройдет праздничное шествие трудовых коллективов Евпатории. Колонны начнут формироваться в 9.30 на проспекте Победы (напротив здания бывшего молокозавода), а в 10.00 начнут движение к Театральной площади, где в 11.00 состоится митинг-концерт с участием творческих коллективов города.
В этот день в сквере Ленина и на улице Дувановской будут работать выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства. Кроме того, в 12.00 на набережной им. Горького (у памятника Гераклу) пройдет парад мыльных пузырей.
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