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«Байер» проиграл «Штутгарту» и упустил шанс вернуться в зону Лиги чемпионов
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«Байер» проиграл «Штутгарту» и упустил шанс вернуться в зону Лиги чемпионов 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Байер» уступил «Штутгарту» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. Леверкузенцы упустили шанс подняться на четвертое место, дающее право участия в Лиге чемпионов.
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Бундеслига
32-й тур  "Байер" — «Штутгарт» — 0:1 (0:0)
Гол: Гентнер, 67.
Нереализованный пенальти: Аларио, 17 (вратарь).
"Байер": Лено, Едвай, Рецос, Бендер (Кор, 86), Баумгартлингер (Кисслинг, 76), Арангис, Беллараби (Брандт, 68), Хаферц, Фолланд, Аларио, Бэйли.
"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Аого, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми (Озджан, 46), Аскасибар, Гомес (Донис, 86), Гинчек (Каминьски, 78).
Предупреждения: Баумгартлингер, 29. Фолланд, 86.
Судья: Вельц.
28 апреля. Леверкузен. Стадион «BayArena».
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