«Байер» проиграл «Штутгарту» и упустил шанс вернуться в зону Лиги чемпионов

«Байер» уступил «Штутгарту» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. Леверкузенцы упустили шанс подняться на четвертое место, дающее право участия в Лиге чемпионов.

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32-й тур "Байер" — «Штутгарт» — 0:1 (0:0)

Гол: Гентнер, 67.

Нереализованный пенальти: Аларио, 17 (вратарь).

"Байер": Лено, Едвай, Рецос, Бендер (Кор, 86), Баумгартлингер (Кисслинг, 76), Арангис, Беллараби (Брандт, 68), Хаферц, Фолланд, Аларио, Бэйли.

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Аого, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Гентнер, Томми (Озджан, 46), Аскасибар, Гомес (Донис, 86), Гинчек (Каминьски, 78).

Предупреждения: Баумгартлингер, 29. Фолланд, 86.

Судья: Вельц.

28 апреля. Леверкузен. Стадион «BayArena».