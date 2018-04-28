Прогноз на матч Байер — Штуттгарт

«Байер» стремится попасть в Лигу чемпионов. К сожалению, для «аспириновых» не всё в их руках, поэтому необходимо не только исправно набирать очки, но и ждать осечки конкурентов.

Байер

"Байер" две недели назад вылетел из кубка Германии, разгромно проиграв «Баварии» в полуфинале (2:6). Однако это никак не сказалось их делах в Бундеслиге. Здесь леверкузенцы в двух турах одержали верх над «РБ Лейпцигом» и «Айнтрахтом». Однако неудача крайнего игрового дня в матче с дортмундской «Боруссией» пошатнула положение команды Хейко Херрлиха.

Штуттгарт

"Штуттгарт" уже не первый тур играет в своё удовольствие. Команда Тайфуна Коркута в текущем году проиграла всего три матча из двенадцати. Подобный результат позволил «Штуттгарту» занять место в середине турнирной таблицы и портить нервы лидерам. Вполне вероятно, что и сегодня «швабы» смогут удивить поклонников Бундеслиги, огорчить фанатов «Байера» и обрадовать болельщиков дортмундской «Боруссии» и «Шальке 04». Для этого им всего лишь нужно не проиграть «Байеру».

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Байер» — «Штуттгарт» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 28.04.2018 в 19:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Байер" — «Штуттгарт»: +14=3-4. Разница мячей: 48:26.

В первом круге «Байер» был сильнее 2:0. Не проиграли «аспириновые» свои конкурентам и в прошлом сезоне (2:0 и 4:3).

Интересные факты

— «Байер» не проигрывал три тура подряд до поражения от дортмундской «Боруссии» в крайнем туре.

— «Штуттгарт» не проигрывает два тура к ряду.

— «Штуттгарт» последний раз обыгрывал «Баварию» 17 апреля 2010 года. В том матче ворота «швабов» защищал Йенс Леман.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Байер" фаворит встречи. «Штуттгарт» выходит на игру лишь с положительным настроением, но этого не хватит для успеха, П1 — 1,38.

Ваш прогноз