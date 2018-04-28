Две уссурийские школьницы завоевали золото на первенстве страны по кикбоксингу

С 23 по 28 апреля в Ульяновске прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Две девушки из Уссурийского ГО стали обладательницами золотых медалей.

Мария Башкина провела три поединка в весовой категории до 60 кг (2002-2003 года рождения). В финале она встретилась с кандидатом в мастера спорта Марией Климовой из Ульяновской области. Усурийская школьница сумела одержать победу в нелегком поединке, сообщает ИА UssurMedia.

Анна Полуцкая, стала победительницей в весовой категории до 44 кг (2002-2003 года рождения). В финале она одолела представительницу Челябинской области Светлану Стахееву.

По результатам всероссийского чемпионата и первенства девушки поедут на первенство мира в Италии, которое состоится в сентябре этого года.