В Екатеринбург приехали кошки из Красной книги

В Екатеринбург приехали самые редкие кошки в мире. Всего в природе таких осталось около 60 особей, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал»

В екатеринбургский зоопарк из Северска прибыла пара дальневосточных леопардов. Это один из самых редких кошек в мире. У пятнистого самца Амура спокойный и мирный характер, он не агрессивен. А вот его подруга Шилка имеет черный окрас, она очень своенравна и никого не подпускает к себе близко. Спустя месяц карантина леопарды поселились в зоопарке, в вольере «Хищники северных и умеренных широт».

Кошки будут питаться мясом, рыбой, молоком, яйцами и субпродуктами. В зоопарке надеются, что через 2-3 года от леопардов можно будет получить потомство.

Отметим, дальневосточный леопард — одна из редчайших кошек в мире, она занесена даже в российскую и международную Красную книгу. В природе таких осталось около 60 особей. Их особенность в том, что размножаются крайне медленно, чаще всего у самки рождается 1-2 детеныша.