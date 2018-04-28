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В Екатеринбург приехали кошки из Красной книги
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В Екатеринбург приехали кошки из Красной книги 

АиФ Урал 32 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург приехали самые редкие кошки в мире. Всего в природе таких осталось около 60 особей, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
В екатеринбургский зоопарк из Северска прибыла пара дальневосточных леопардов. Это один из самых редких кошек в мире. У пятнистого самца Амура спокойный и мирный характер, он не агрессивен. А вот его подруга Шилка имеет черный окрас, она очень своенравна и никого не подпускает к себе близко. Спустя месяц карантина леопарды поселились в зоопарке, в вольере «Хищники северных и умеренных широт».
Кошки будут питаться мясом, рыбой, молоком, яйцами и субпродуктами. В зоопарке надеются, что через 2-3 года от леопардов можно будет получить потомство.
Отметим, дальневосточный леопард — одна из редчайших кошек в мире, она занесена даже в российскую и международную Красную книгу. В природе таких осталось около 60 особей. Их особенность в том, что размножаются крайне медленно, чаще всего у самки рождается 1-2 детеныша.
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