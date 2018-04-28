Битва на «Джузеппе Меацца»: «Интер» сразится с «Ювентусом»

«Интер» — «Ювентус»

Стадион: «Джузеппе Меацца»

Начало матча: 21:45 Арбитр: Даниэле Орсато

На прошлой неделе интрига вернулась в Серию А, на данный момент итальянское первенство единственное из топ-5, где еще неизвестно, кто же станет чемпионом страны. «Наполи» шел на первом месте почти весь сезон, «Ювентус» не отставал и дождался своего шанса, когда у неаполитанцев начались проблемы, но и туринцы дали сопернику шанс. Команда Аллегри не сумела обыграть СПАЛ и «Кротоне», а в прошлое воскресенье в одном из главных матчей гола в Серии А проиграл «Наполи». Цель «Ювентуса» в противостоянии с неаполитанцами — не проиграть, команда играла на ничью и в итоге поплатилась за это. Туринцы провели практически весь матч в обороне, забыв об атаке, но были наказаны на последней минуте. После подачи углового мощный Кулибали выиграл борьбу у Бенатиа и вколотил мяч в сетку. «Наполи» сократил отрыв от «Ювентуса» до одного очка, к тому же у команды должен наблюдаться эмоциональный подъем, ведь она вернулась в чемпионскую гонку, да и календарь у нее существенно легче (осталось сыграть с «Фиорентиной», «Торино», «Сампдорией» и «Кротоне»). «Ювентус же сам себе усложнил жизнь. „Старой синьоре“ предстоит встретиться с двумя командами, которые ведут борьбу за Лигу чемпионов и очками делиться они не намерены. К тому же оба этих матча пройдут на стадионе соперника. Первое важнейшее противостояние — игра на „Джузеппе Меацца“ с „Интером“, а 13 мая предстоит выезд на „Олимпико“ в гости к „Роме“.

»Интер" на данный момент занимает пятое место, хотя еще в середине сезона претендовал на высокие места, даже некоторое время лидировал в турнирной таблице. Однако затем у команды начался кризис, «Интер» длительное время не мог победить и в итоге теперь рискует не попасть в Лигу чемпионов. Команда держится в основном на двух лидерах Перишиче и Икарди, которые на двоих забили 37 голов, если у них не идет игра, у «Интера» большие проблемы.

Интересные факты противостояния:

"Интер" выручит от продажи билетов 5 миллионов евро — это рекорд Серии А.

Команды провели между собой 175 матчей: 81 победа «Ювентуса», 48 — у «Интера», 46 ничьих.

Матч первого круга завершился 0:0.

"Интер" в текущем сезоне Серии А проиграл на своем поле только один матч (1:3 от «Удинезе»).

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Брозович, Валеро, Перишич, Рафинья, Кандрева, Икарди.

"Ювентус": Буффон, Хёведес, Бенатия, Ругани, Сандро, Хедира, Пьянич, Коста, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч «Интер» — «Ювентус»:

Противостояние «Ювентуса» и «Интера» знаковое для Италии. Команда из Милана будет рада помешать непримиримому сопернику в борьбе за титул. «Интер» точно даст бой, вполне вероятно, что черно-синие отберут два очка у «старой синьоры», а может быть, даже замахнутся на победу.

Букмекеры предлагают на победу «Ювентуса» коэффициент 2.40, на «Интер» и ничью — 3.30.