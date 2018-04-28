Ещё
Заплыв на 275 километров проведут в Троицке для книги рекордов Гиннесса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заплыв на 275 километров проведут в Троицке для книги рекордов Гиннесса 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Заплыв протяжённостью 275 километров проведут в Троицке, подана заявка на включение акции в книгу рекордов Гиннесса, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Водная эстафета будет проходить в бассейне ФОК посёлка ГРЭС с 3 по 8 мая. В течение этого времени пловцы круглосуточно будут сменять друг друга на дистанции. Предыдущий рекорд, который решили побить жители Троицка — 176 км.
По информации организаторов, в эстафете будут участвовать свыше двухсот спортсменов, каждый из них проведёт в воде по полчаса.
Как уточнили в городской администрации, акция приурочена к юбилею Троицка. Всех желающих приглашают поддержать участников рекордного заплыва.
АиФ: последние новости
Команда ЧМК победила в футбольном турнире промышленных команд Челябинцы выбрали имя для ослика из зоопарка «Трактор» призвал челябинцев поддержать сборную России в матче с США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка9
Англия в истерике. Символ страны решили продать37
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение