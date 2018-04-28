Заплыв на 275 километров проведут в Троицке для книги рекордов Гиннесса

Заплыв протяжённостью 275 километров проведут в Троицке, подана заявка на включение акции в книгу рекордов Гиннесса, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Водная эстафета будет проходить в бассейне ФОК посёлка ГРЭС с 3 по 8 мая. В течение этого времени пловцы круглосуточно будут сменять друг друга на дистанции. Предыдущий рекорд, который решили побить жители Троицка — 176 км.

По информации организаторов, в эстафете будут участвовать свыше двухсот спортсменов, каждый из них проведёт в воде по полчаса.

Как уточнили в городской администрации, акция приурочена к юбилею Троицка. Всех желающих приглашают поддержать участников рекордного заплыва.