Лоран Блан может возглавить «Челси»

Французский специалист Лоран Блан стал одним из кандидатов на пост главного тренера лондонского «Челси». Сообщается, что руководство «синих» внесло француза в предварительный список потенциальных кандидатов на работу в клубе. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Ранее Вести.Ru уже сообщали об интересе со стороны боссов лондонцев к испанскому специалисту Луису Энрике , у которого также существует вариант работы с еще одним лондонским клубом — «Арсеналом». Кроме того, среди потенциальных кандидатов также рассматривается итальянский специалист Маурицио Сарри.

Отметим, что Лоран Блан за время своей профессиональной карьеры тренера успел поработать с «Бордо», сборной Франции, а столичный «ПСЖ» и вовсе привел к трем чемпионским титулам. Именно клуб из Парижа является его последним местом работы. Он покинул свой пост в 2016 году.