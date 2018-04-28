Каких русских считали англосаксами

Русский народ часто упрекают в отсутствии деловой жилки. И в пример ставят предприимчивых англосаксов — вон, посмотрите всему миру навязали доллар и английский язык. Но мало кто знает, что еще в XVII веке ушлые английские и голландские торговцы, прибывшие с товаром в Архангельск или Холмогоры, восхищались деловыми качествами местных жителей — поморов.

Именно с поморами консультировались по конъюнктуре русского рынка заморские купцы. Именно поморы посоветовали англичанам построить канатный завод в Холмогорах, который открылся в 1557 году и стал первым иностранным предприятием на Русской земле. Интересно, что холмогорскими снастями и канатами были оснащены английские корабли, разбившие испанскую Великую армаду в августе 1588 года.

Петр I даже пытался ограничить поморское влияние во внешней торговле. В 1711 году он запретил поморам торговать с Западной Европой, надеясь привлечь заморские суда в Санкт-Петербург. Частично это ограничение сняла Екатерина II, разрешившая жителям Беломорья продавать норвежцам муку. А в 1808 году Александр I дал зеленый свет полноценной поморско-норвежской торговле. Поморы стали для норвежцев настоящими спасителями, поскольку помогли им преодолеть голод, начавшийся после блокирования Наполеоном английских портов, откуда шел основной поток продовольствия в Норвегию. Спустя 30 лет благодарные жители этой северной страны отменили пошлины для поморских судов, заходящих в норвежские порты.

Примерно в это время сформировался торговый язык, который поморы назвали «Моя-по-твоя», а филологи — руссенорск. Язык состоял примерно из 400 норвежских и русских слов.

Вот так примерно выглядел диалог норвежца и помора.

Норвежец: Драсви, гаммель гу вен по моя. Твоя фиск купум? (Здравствуй, мой старый добрый друг. Ты покупаешь рыбу?)

Русский: Да.

Норвежец: Kак прис? (По какой цене?)

Русский: Эн вога мукка, со ту вога треска. (За вог муки два вога трески.)

Норвежец: Эта мала. (Это слишком мало.)

Русский: Шлик шлаг, эн о ен хальв вога треска, со эн вога мукка. (Такого рода. Один с половиной вог трески на один вог муки.)

Норвежец: Эта грот дюр. (Это еще слишком дорого.)

Русский: Но давай по кают ситте нед со докка лите чай дринком. Икке скаде. (Спускайся же в каюту и попей чаю. Это не повредит.)