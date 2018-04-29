«Севастополь» разгромил «Кафу» в матче чемпионата Крыма по футболу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» победил в домашнем матче 23-го тура чемпионата Крыма феодосийскую «Кафу» со счетом 3:0. Мячи на счету Олега Соловича (52-я минута), Редвана Османова (68) и Максима Супруна (86).
В еще одном матче тура керченский «Океан» проиграл на выезде ялтинскому "Рубину" — 0:2. В субботу матчи тура завершились с такими результатами: «Евпатория» — «Кызылташ» (Бахчисарай) — 3:0, ТСК-Таврия" (Симферополь) — «Крымтеплица» (пос. Молодежное) — 1:1.
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 55 очков, далее следуют «Севастополь» (51), «ТСК-Таврия» (47), «Крымтеплица» (41), «Кызылташ» (24), «Океан» (21), «Рубин» (12), «Кафа» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».