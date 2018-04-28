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Жозе Моуринью: «Манчестер Сити» был готов к чемпионству и до Гвардьолы"
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Жозе Моуринью: «Манчестер Сити» был готов к чемпионству и до Гвардьолы" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что заслуга Хосепа Гвардьолы в чемпионстве «Манчестер Сити» не так велика. По его словам, «горожане» и без испанца были готовы к победе.
— Их досрочное чемпионство стало следствием того, что клуб делал в последние годы, — цитирует ESPN Моуринью. — Дело не только в огромных вложениях, сделанных при Гвардьоле. Речь об инвестициях в предыдущие годы. Многие основные футболисты, например, Агуэро, Сильва, Компани были уже чемпионами с Манчини, с Пеллегрини, были частью парадигмы клуба все последние годы. «Сити» был готов к победе и до того, как в него пришел такой тренер, как Гвардьола, подписавший еще ряд фантастических игроков. Это естественный ход.
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