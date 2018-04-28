Жозе Моуринью: «Манчестер Сити» был готов к чемпионству и до Гвардьолы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что заслуга Хосепа Гвардьолы в чемпионстве «Манчестер Сити» не так велика. По его словам, «горожане» и без испанца были готовы к победе.

— Их досрочное чемпионство стало следствием того, что клуб делал в последние годы, — цитирует ESPN Моуринью. — Дело не только в огромных вложениях, сделанных при Гвардьоле. Речь об инвестициях в предыдущие годы. Многие основные футболисты, например, Агуэро, Сильва, Компани были уже чемпионами с Манчини, с Пеллегрини, были частью парадигмы клуба все последние годы. «Сити» был готов к победе и до того, как в него пришел такой тренер, как Гвардьола, подписавший еще ряд фантастических игроков. Это естественный ход.