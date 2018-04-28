КХЛ в начале мая рассмотрит документы от «Адмирала» по погашению долгов перед игроками

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в начале мая на расширенном заседании лиги рассмотрит документы от владивостокского клуба «Адмирал», которые гарантируют погашение задолженностей по заработной плате перед игроками команды, а также сформирует дорожную карту по выходу из этой ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее агент бывшего защитника владивостокского клуба Джонатона Блума Алеша Пилко рассказал газете «Спорт— Экспресс», что намерен потребовать от КХЛ запретить «Адмиралу» регистрировать новичков в связи с тем, что клуб не выплачивал Блуму зарплату с сентября по декабрь 2017 года до ухода игрока в «Сочи».

"Дисциплинарный комитет КХЛ 22 марта 2018 года удовлетворил требование Джонатона Блума о взыскании с ХК «Адмирал» задолженности по заработной плате в полном объеме. В указанном решении срок исполнения не указан, в связи с чем применяется общий порядок вступления в силу и исполнения решений дисциплинарного комитета КХЛ, установленный регламентом лиги, — говорится в сообщении КХЛ. — На начало мая запланировано расширенное заседание, на котором будут рассмотрены документы, гарантирующие погашение имеющейся задолженности по заработной плате и сформирована дорожная карта по выходу из ситуации".

КХЛ подтвердила, что «Адмирал» имеет задолженность по заработной плате перед другими игроками. Лига сообщила, что поддерживает связь с руководством клуба и региона по вопросу урегулирования задолженности. В начале марта глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал ТАСС, что перед действующими игроками клуба долги до 1 февраля были погашены, а хоккеисты, которые покинули клуб до конца декабря, начали получать компенсации.

В комментарии руководства «Адмирала», предоставленном ТАСС пресс-службой клуба, говорится о том, что у клуба еще есть время на погашение задолженностей. «Мы имеем мощную поддержку со стороны краевых руководителей. Так что у „Адмирала“ сейчас все нормально, готовимся к предстоящему сезону. Тренерский штаб практически сформирован, идет селекция», — говорится в сообщении.