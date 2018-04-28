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Первенство района по дартсу пройдет в Лианозове
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Первенство района по дартсу пройдет в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 3 мая, в центре досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенном на Псковской улице, пройдет первенство района по дартсу. Как сообщил корреспонденту «Мое Лианозово» руководитель структурного подразделения по спорту центра «Лидер» Александр Кувватов, посоревноваться в меткости приглашаем как детей, так и взрослых.
— Уровень подготовки не имеет значения. Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами, — уточнил Александр Кувватов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 668-39-45. Начало в 18.00. ЦДКиС «Лидер» расположен по адресу: ул. Псковская, д. 9, корп. 2.
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