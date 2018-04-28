Каменский о финале плей-офф КХЛ: «Главная проблема ЦСКА была не в тактике, а в инфекции»

Вице-президент КХЛ по развитию, знаменитый хоккеист Валерий Каменский высказался о финале розыгрыша Кубка Гагарина и положении дел в сборной России. Кубок Гагарина выиграл «Ак Барс». Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая.

«Был дивлен, когда «Ак Барс» в таком сжатом формате — из пяти матчей — прошел красно-синих. Казань сыграла очень строго, по системе, на результат, тогда как ЦСКА не выработал все сто процентов своих ресурсов. Мне показалось, что решающей стала та вирусная эпидемия, которая охватила ЦСКА. При всем уважении к «Ак Барсу» все-таки в серии против СКА мы видели других армейцев Москвы. Характерный пример — молодой и талантливый Капризов, который в армейском дерби явно выделялся, а в финале, казалось, играл из последних сил. Учитывая энергозатратную систему игры ЦСКА, это стало решающим фактором. В общем я думаю, что главная проблема армейцев была не в тактике, а в инфекции.

Для меня сюрпризом стала очень уверенная игра молодого голкипера Гарипова. Вратарь в плей-офф — три четверти успеха, и Гарипов это доказал. При этому нужно учесть качественную оборону, которая построена в Казани и которая работала как часы — именно на голкипера. Характерный штрих: ЦСКА впервые в этом плей-офф не выиграл «пятачок» ворот соперника, это заслуга защитников «Ак Барса»!

Все последние годы сборную России во многом вытягивали вратари — Кошечкин, Бобровский, Василевский. Поэтому полностью полагаюсь на опыт тренера голкиперов, а Гарипов, если продолжит прогрессировать, обязательно дождется вызова и через какое-то время может стать в сборной первым. Почему бы и нет?

Хочется, чтобы сборная уже в статусе олимпийского чемпиона наконец вернула себе звание чемпионов мира, которое в последний раз завоевывала в Минске-2014. Все возможности для этого национальной команде созданы. А четыре поражения, надеюсь, послужат дополнительным раздражителем. Считаю, что это хорошо, когда доверяют молодым специалистам. Сейчас в штабе идет притирка, мы видим это по результату. Думаю, к чемпионату мира она завершится. За опыт звезд КХЛ и легионеров НХЛ нам надо цепляться. Уверен, что в Дании все у нашей национальной команды получится», — рассказал Каменский.

Его слова приводит