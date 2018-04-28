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Куйвашев примет участие в первомайской демонстрации
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Куйвашев примет участие в первомайской демонстрации 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в департаменте информационной политики губернатора, первые лица региона по традиции пройдут в колонне от улицы Пушкина до площади 1905 года, где в 10.00 начнется первомайский митинг. Старт шествия запланирован на 9.30.
Демонстрация в этом году пройдет под лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!».
По данным Федерации профсоюзов Свердловской области, возглавят колонны знаменосцы с флагами ФПСО и Свердловской области. После знаменосцев впервые за последние десятилетия пройдет «коробка» спортсменов. Эта реконструкция спортивных пирамид первомайских демонстраций 20-40-х годов прошлого века будет посвящена сразу двум знаменательным событиям этого года: 100-летию ФПСО и предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Напомним, как ранее сообщало «ФедералПресс», ожидается, что участие в первомайской демонстрации на Среднем Урале примут порядка 100 тыс. человек.
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