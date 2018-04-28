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Танцоры из школы № 1212 стали лауреатами городского фестиваля «Эстафета искусств»
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Танцоры из школы № 1212 стали лауреатами городского фестиваля «Эстафета искусств» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В столице с большим успехом прошел ежегодный городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018». Ребята из танцевального коллектива школы № 1212 показали отличные результаты.
Танцоры из коллектива «Сказка» уже не первый раз представляют свои программы на фестивалях столицы. И всегда выступают отлично. В этот раз ребята показали свое мастерство на городском фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета искусств-2018». Ученики школы № 1212 стали лауреатами III степени.
Фото gym1569u.mskobr.ru.
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