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Болельщик «Крыльев Советов»: «С нетерпением жду открытия нового стадиона»
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Болельщик «Крыльев Советов»: «С нетерпением жду открытия нового стадиона» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Я, как и все любители футбола, жду с нетерпением открытия нового стадиона, — говорит Ярослав Баусов. — Надеюсь, новенькая арена понравится всем посетившим ее, и люди захотят приходить всей семьей на матчи „Крыльев Советов“.
Он также выразил надежду, что после чемпионата мира сохранятся „футбольные“ маршруты общественного транспорта в дни матчей „Крыльев Советов“.
»Пусть даже они будут платными, но это будет специализированный транспорт на футбол. Это добавит удобства болельщикам и увеличит приток зрителей", — уверен болельщик.
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