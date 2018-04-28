Болельщик «Крыльев Советов»: «С нетерпением жду открытия нового стадиона»

«Я, как и все любители футбола, жду с нетерпением открытия нового стадиона, — говорит Ярослав Баусов. — Надеюсь, новенькая арена понравится всем посетившим ее, и люди захотят приходить всей семьей на матчи „Крыльев Советов“.

Он также выразил надежду, что после чемпионата мира сохранятся „футбольные“ маршруты общественного транспорта в дни матчей „Крыльев Советов“.

»Пусть даже они будут платными, но это будет специализированный транспорт на футбол. Это добавит удобства болельщикам и увеличит приток зрителей", — уверен болельщик.