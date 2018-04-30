Ещё
Кавани обошёл Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кавани обошёл Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в домашнем матче 35-го тура Лиги 1 с «Генгамом» (2:2) забил два гола, довёл их общее количество во французском первенстве до 115.
Таким образом, 31-летний уругваец обошёл нападающего Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром парижского клуба в Лиге 1. Шведский форвард за четыре сезона в чемпионате Франции успел забить 113 голов.
Стоит отметить, что Кавани также является рекордсменом по голам за «ПСЖ» во всех турнирах.
Эдинсон выступает за парижскую команду с 2013 года.
Чемпионат.com: последние новости
Справедливо ли был отменён гол в ворота «Вашингтона»? Божович: невызов Дзюбы в сборную при травмированном Кокорине станет шоком Бартомеу:
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото10
Российский боец UFC удивила мир своими формами17
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение