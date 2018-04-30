Кавани обошёл Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в домашнем матче 35-го тура Лиги 1 с «Генгамом» (2:2) забил два гола, довёл их общее количество во французском первенстве до 115.

Таким образом, 31-летний уругваец обошёл нападающего Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром парижского клуба в Лиге 1. Шведский форвард за четыре сезона в чемпионате Франции успел забить 113 голов.

Стоит отметить, что Кавани также является рекордсменом по голам за «ПСЖ» во всех турнирах.

Эдинсон выступает за парижскую команду с 2013 года.