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ПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля
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ПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
ПСЖ  Команда Унаи Эмери досрочно завоевала золотые медали французского чемпионата, но продолжает и дальше обыгрывать своих соперников на внутренней арене.
Парижане, сыграв вничью в 32-м туре Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (1:1) на выезде, прервали победную серию, которая составляла 9-ть матчей.
После того поединка «красно-синие» одержали победы в 3-х встречах кряду. Сначала разгромили в Париже «Монако» со счетом 7:1 и стали чемпионами Франции.
Затем в финале Кубка французской лиги обыграли «Кан» — 3:1, а последней игре чемпионата на выезде одолели «Бордо» — 1:0.
В лазарете команды находится форвард Неймар (20/19), который точно не примет участие в матче. Небольшой шанс принять участие в игре имеют полузащитники Марко Верратти (22/0), Лассана Диарра (8/0) и Анхель Ди Мария (27/11).
«Генгам»
«Фермеры» за 4-е тура до конца чемпионата Франции расположились на 10-й строке турнирной таблицы. В 34-х поединках они заработали 45-ть очков. Дружина Антуана Комбуаре отстает от 5-го еврокубкового места на 5-ть пунктов.
Все прогнозы на Лигу 1  Проиграв в 30-м туре на выезде «Сент-Этьену» (0:2), «трактористы» затем выдали серию без поражений, которая на данный момент составляет 4-е поединка.
Одержали победы на своем поле над «Бордо» (2:1) и «Труа» (4:0), потом поделили очки в гостевой игре с «Лиллем» — 2:2, а в последнем игровом дне в родных стенах переиграли «Монако» со счетом 3:1.
Не помогут своей команде в предстоящей игре защитник Франк Табану (14/0) и нападающий Абду Камара (14/2).
В последних 7-ми поединках парижане на своем поле неизменно обыгрывали «фермеров», при этом «Генгам» не смог забить в этих встречах ни одного гола.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры безусловным фаворитом считают хозяев поля: победа ПСЖ — 1,10, победа «Генгама» — 24,00, ничья — 10,50.
Последний раз «трактористы» забивали в Париже в 2011 году (тогда встреча закончилась со счетом 1:1). Но любая серия рано или поздно заканчивается. Рискнем предположить, что «Генгам» сможет забить гол в предстоящем поединке.
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