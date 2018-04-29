«ПСЖ» ушёл от поражения в матче с «Генгамом» благодаря дублю Кавани

«Генгам» не сумел победить «ПСЖ» в матче 35-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:2. Автором первого мяча стал полузащитник «Генгама» Людовик Блас , отличившийся на 45-й минуте. В середине второго тайма нападающий Джимми Бриан удвоил преимущество гостей. Парижский клуб отыгрался благодаря дублю форварда Эдинсона Кавани. «ПСЖ», набрав 91 очко, занимает первую строчку в турнирной таблице французского первенства, «Генгам» (46) — на 11-м месте.