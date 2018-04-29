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«ПСЖ» ушёл от поражения в матче с «Генгамом» благодаря дублю Кавани
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«ПСЖ» ушёл от поражения в матче с «Генгамом» благодаря дублю Кавани 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Генгам» не сумел победить «ПСЖ» в матче 35-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал полузащитник «Генгама» Людовик Блас, отличившийся на 45-й минуте. В середине второго тайма нападающий Джимми Бриан удвоил преимущество гостей. Парижский клуб отыгрался благодаря дублю форварда Эдинсона Кавани.
«ПСЖ», набрав 91 очко, занимает первую строчку в турнирной таблице французского первенства, «Генгам» (46) — на 11-м месте.
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