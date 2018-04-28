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В Салехарде знатоки истории Победы сразились за хрустальную сову
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В Салехарде знатоки истории Победы сразились за хрустальную сову 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Интеллектуальные игры «День Победы» в преддверии 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны организовали и провели Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения Арктики при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО.
Первая игра состоялась среди сотрудников исполнительных органов власти и подведомственных им учреждений. Вторая игра была проведена среди учащихся старших классов школ Салехарда и Лабытнанги. Автором вопросов и ведущим игры выступил член элитарного клуба «Что? Где? Когда?», кандидат исторических наук Сергей Виватенко из Санкт-Петербурга, — сообщили в Научном центре изучения Арктики.
Игра состояла из двадцати вопросов, на каждый из которых командам давалось по одной минуте на размышление. Участникам необходимо было проявить эрудицию, логику и здравый смысл. В игре среди сотрудников исполнительных органов власти и подведомственных им учреждений приняли участие 25 команд. После подведения итогов игры и конкурса капитанов победителем была признана команда «Имени генерала Хрулёва» управления делами правительства ЯНАО, ставшая обладателем хрустальной совы. Второе место заняла команда «Батальон» департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО. Третье место у команды «Заград отряд» департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
В игре среди учащихся старших классов Салехарда и Лабытнанги хрустальная сова досталась команде «Молодая гвардия» средней школы №6 окружной столицы. Второе место у команды «Мудрая сова» из Обдорской гимназии. Третье место у команды «РИО» (Российское историческое общество) школы №2 Салехарда. Добавим, что накануне Сергей Виватенко также для учащихся школ Салехарда и Лабытнанги провел лекцию «История Великой Отечественной войны, которую нельзя забывать». Лекция доступна на сайте Научного центра изучения Арктики http://www.arctic89.ru/video/live-broadcasts/.
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