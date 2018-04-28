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Левандовски не вошел в трансферный шорт-лист «Реала»
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Левандовски не вошел в трансферный шорт-лист «Реала» 

SPORT24.ru 1 час назад
Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски не входит в список приоритетных трансферов «Реала» в летнее трансферное окно. Как утверждает Marca, руководство мадридского клуба рассматривает в качестве возможного усиления атаки трех игроков: Харри Кейна из «Тоттенхэма», Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» и Мауро Икарди из «Интера».
Ранее испанские СМИ писали о том, что «Реал» и «Бавария» уже достигли договоренности относительно перехода Левандовски в мадридский клуб. Также стало известно, что Левандовски по «Баварии» о желании перейти в «Реал» летом.
Действующий контракт 29-летнего нападающего с немецким клубом рассчитан до 2021 года. Руководство мюнхенцев неоднократно, что не намерено рассматривать вариант с продажей ведущего своего форварда.
Ранее Левандовски бомбардиром Бундеслиги среди иностранцев, игравших за один клуб. В текущем сезоне Левандовски забил 28 голов в 28 матчах чемпионата Германии, а также 5 голов в 10 матчах в Лиге чемпионов.
В первом матче между «Реалом» и «Баварией» в рамках полуфинала Лиги чемпионов победил испанский клуб со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 1 мая в Мадриде.
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