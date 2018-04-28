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В Калининграде стартовал марш памяти к воинскому мемориалу в Бранёво
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В Калининграде стартовал марш памяти к воинскому мемориалу в Бранёво 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В субботу, 28 апреля, губернатор Антон Алиханов совместно с представителями байкерских клубов, общественности, ветеранами возложил цветы к мемориалу 1200 гвардейцам в Калининграде.
Участники церемонии минутой молчания почтили память героев, павших в боях Великой Отечественной войны.
Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов Северного флота Борис Дмитриевич Глыбин сердечно приветствовал калининградцев и поздравил всех с наступающим праздником Победы.
«Заслуга нашей советской армии в этой Победе осталась в памяти многих народов, в том числе и польского народа», — отметил ветеран.
Патриотическая акция проходит ежегодно в преддверии 9 Мая. По уже сложившейся традиции от мемориала колонна мотоциклистов вместе с губернатором Антоном Алихановым отправилась в польский город Бранёво, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов.
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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