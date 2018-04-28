В Калининграде стартовал марш памяти к воинскому мемориалу в Бранёво

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В субботу, 28 апреля, губернатор Антон Алиханов совместно с представителями байкерских клубов, общественности, ветеранами возложил цветы к мемориалу 1200 гвардейцам в Калининграде.

Участники церемонии минутой молчания почтили память героев, павших в боях Великой Отечественной войны.

Ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов Северного флота Борис Дмитриевич Глыбин сердечно приветствовал калининградцев и поздравил всех с наступающим праздником Победы.

«Заслуга нашей советской армии в этой Победе осталась в памяти многих народов, в том числе и польского народа», — отметил ветеран.

Патриотическая акция проходит ежегодно в преддверии 9 Мая. По уже сложившейся традиции от мемориала колонна мотоциклистов вместе с губернатором Антоном Алихановым отправилась в польский город Бранёво, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области